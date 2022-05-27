Пантелеев: запрет на полеты в КНР самолетов с двойной регистрацией затронет грузовые рейсы
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ограничение полетов в Китай российских самолётов с двойной регистрацией коснется только грузовых рейсов, но объем грузоперевозок сейчас небольшой; для доставки некоторых значимых групп товаров, например, медикаментов, провозных ёмкостей российских перевозчиков будет достаточно, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
РБК в пятницу сообщил, что Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях.
"Сообщения СМИ о закрытии воздушного пространства Китайской Народной Республики для полётов воздушных судов, имеющих "двойную" регистрацию (то есть переведённых в реестр гражданских воздушных судов РФ без прохождения процедуры дерегистрации из реестров третьих стран), спровоцировало множество кривотолков относительно масштаба ограничений деятельности российских авиакомпаний. Факт отказа в предоставлении разрешений на полёты на таких воздушных судах подтверждают сами перевозчики. Однако важно уточнить, что речь идёт о выполнении исключительно грузовых рейсов", — сказал Пантелеев.
По его словам, на фоне коронавируса масштаб грузоперевозок небольшой. Доставки медицинских грузов, поток которых в 2020-2021 годах следовал из КНР, значительно сократились. "Важно также отметить, что в общем объёме грузоперевозок, выполняемых российскими авиакомпаниями из пунктов отправления в КНР, немалая доля относилась к грузам, конечным пунктам назначения которых были аэропорты в странах Евросоюза. На фоне ранее введённых антироссийских санкций этот грузопоток существенно сократился из-за невозможности полётов в страны ЕС для российских авиакомпаний. Таким образом, фактическое снижение отправок грузов имеет ограниченный масштаб", — считает эксперт.
"Надо констатировать, что определённый урон нанесён интернет-торговле, так как немалая часть дорогостоящих, но компактных и лёгких отправлений, традиционно доставлялась воздушным транспортом. Российские грузоперевозчики, видя большой потенциал этого рынка, в предыдущие годы развивали это направление. Показателен пример компании "Почта России", задействовавшей на китайском направлении грузовые лайнеры Ту-204, на которые нынешние ограничения не распространяются", — сказал Пантелеев.
По мнению эксперта, для доставки некоторых значимых групп товаров, например медикаментов, провозных ёмкостей российских перевозчиков будет достаточно. При необходимости группа "Волга-Днепр", приступившая к выполнению программы полётов в интересах правительства Москвы, сможет предоставить дополнительные ёмкости, чтобы удовлетворить рыночный спрос в краткосрочной перспективе. "Волга-Днепр" оперирует внушительным флотом отечественных грузовых самолетов.
"При этом есть все шансы урегулировать данную проблему на уровне авиационных властей. Нет сомнений, что к четвёртому кварталу, когда традиционно наблюдается пиковый спрос на авиационные грузоперевозки, будут найдены решения, которые позволят российским авиакомпаниям в полной мере удовлетворить запросы грузоотправителей на линиях, связывающих Россию и Китай", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/state_regulation/20220527/837007759.html