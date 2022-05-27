МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ограничение полетов в Китай российских самолётов с двойной регистрацией коснется только грузовых рейсов, но объем грузоперевозок сейчас небольшой; для доставки некоторых значимых групп товаров, например, медикаментов, провозных ёмкостей российских перевозчиков будет достаточно, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Минпромторг сообщил, что Wella подпадает под параллельный импорт

РБК в пятницу сообщил, что Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях.

"Сообщения СМИ о закрытии воздушного пространства Китайской Народной Республики для полётов воздушных судов, имеющих "двойную" регистрацию (то есть переведённых в реестр гражданских воздушных судов РФ без прохождения процедуры дерегистрации из реестров третьих стран), спровоцировало множество кривотолков относительно масштаба ограничений деятельности российских авиакомпаний. Факт отказа в предоставлении разрешений на полёты на таких воздушных судах подтверждают сами перевозчики. Однако важно уточнить, что речь идёт о выполнении исключительно грузовых рейсов", — сказал Пантелеев.

По его словам, на фоне коронавируса масштаб грузоперевозок небольшой. Доставки медицинских грузов, поток которых в 2020-2021 годах следовал из КНР, значительно сократились. "Важно также отметить, что в общем объёме грузоперевозок, выполняемых российскими авиакомпаниями из пунктов отправления в КНР, немалая доля относилась к грузам, конечным пунктам назначения которых были аэропорты в странах Евросоюза. На фоне ранее введённых антироссийских санкций этот грузопоток существенно сократился из-за невозможности полётов в страны ЕС для российских авиакомпаний. Таким образом, фактическое снижение отправок грузов имеет ограниченный масштаб", — считает эксперт.

"Надо констатировать, что определённый урон нанесён интернет-торговле, так как немалая часть дорогостоящих, но компактных и лёгких отправлений, традиционно доставлялась воздушным транспортом. Российские грузоперевозчики, видя большой потенциал этого рынка, в предыдущие годы развивали это направление. Показателен пример компании "Почта России", задействовавшей на китайском направлении грузовые лайнеры Ту-204, на которые нынешние ограничения не распространяются", — сказал Пантелеев.

По мнению эксперта, для доставки некоторых значимых групп товаров, например медикаментов, провозных ёмкостей российских перевозчиков будет достаточно. При необходимости группа "Волга-Днепр", приступившая к выполнению программы полётов в интересах правительства Москвы, сможет предоставить дополнительные ёмкости, чтобы удовлетворить рыночный спрос в краткосрочной перспективе. "Волга-Днепр" оперирует внушительным флотом отечественных грузовых самолетов.

"При этом есть все шансы урегулировать данную проблему на уровне авиационных властей. Нет сомнений, что к четвёртому кварталу, когда традиционно наблюдается пиковый спрос на авиационные грузоперевозки, будут найдены решения, которые позволят российским авиакомпаниям в полной мере удовлетворить запросы грузоотправителей на линиях, связывающих Россию и Китай", — заключил эксперт.