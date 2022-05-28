МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок, документ опубликован на портале правовой информации. Источник сообщил, что Южная Корея продолжает закупать СПГ из России

"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, осуществляющим грузовые перевозки, на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного давления", — говорится в тексте документа.

Согласно правилам, субсидии предоставляются после проведения отбора на основании заявок на возмещение операционных расходов. Кроме того, предоставляться они будут на основе соглашения о предоставлении субсидии между Федеральным агентством воздушного транспорта с российской авиакомпанией в государственной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином РФ.

Для проведения отбора Федеральное агентство воздушного транспорта в срок до 10 рабочих дней после доведения до него лимитов бюджетных обязательств разместит на портале объявление, в котором будут указаны сроки проведения отбора, наименование почтового адреса и адреса электронной почты, цели предоставления субсидий, требования к участникам отбора, порядок подачи заявок и список требований, а также условия признания победителей.