МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. После вхождения Херсонской области в рублевую зону население городов будет жить лучше, а гривна обесценится, заявил в беседе порталу "Украина.ру" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Херсонская область перешла на московское время

"Это присоединение к российскому рынку, это возможность быстро начать торговать, быстро покупать все. Быстрое включение в рублевую зону — это включение в процессы российской экономики, то есть, никакой изолированности Херсонской области в результате не будет", — отметил эксперт и добавил, что после вхождения Херсонской области в рублевую зону население городов будет жить лучше, а гривна обесценится.