МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министерство торговли США заявило, что Америка стала крупнейшим торговым партнером Индии, обогнав Китай. Эксперт рассказал, как ЕС может "сбежать" от эмбарго на российскую нефть

"Согласно данным министерства торговли, в 2021-22 годах двусторонний товарооборот между США и Индией составил 119,42 миллиарда долларов против 80,51 миллиарда долларов в 2020-21 годах… В течение 2021-22 годов объем двусторонней торговли Индии с Китаем составил 115,42 миллиарда долларов по сравнению с 86,4 миллиарда долларов в 2020-21 годах", — цитирует издание Times of India данные министерства.

При том экспорт в Америку в 2021-22 годах повысился до 76,11 миллиарда долларов с 51,62 миллиарда долларов в прошлом финансовом году, в это время импорт вырос до 43,31 миллиарда долларов в сравнении примерно с 29 миллиардами долларов в 2020-21 годах.

Экспорт из Индии в Китай немного усилился до 21,25 миллиарда долларов с 21,18 миллиарда долларов в 2020-21 годах, в то время как импорт дошел до 94,16 миллиарда долларов с примерно 65,21 миллиарда долларов в 2020-21 годах.

Эксперты в области торговли полагают, что тенденция увеличения двусторонней торговли с Америки будет сохранена и в ближайшем будущем, так как Нью-Дели и Вашингтон занимаются дальнейшим укреплением связей в экономике. Основные статьи экспорта из Индии в США — фармацевтическая продукция, ювелирные изделия, легкие масла и нефтепродукты, замороженные креветки, готовые изделия и так далее, в то время как импорт из Америки включает нефть, необработанные алмазы, сжиженный природный газ, золото, уголь, миндаль и так далее.

Данные министерства показывают, что на третьем месте по объемам торговли с Индией в 2021-22 экономическом году находится ОАЭ с 72,9 миллиардами долларов. За ним следуют Саудовская Аравия (42,85 миллиарда долларов), Ирак (34,33 миллиарда долларов) и Сингапур (30 миллиардов долларов).