МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил продавать за рубли никель, платину и палладий.

"А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли?" — написал он в Telegram, подчеркивая, что эти металлы необходимы западным странам и их нечем заменить.

Политик отметил, что без российского металла все зарубежные автоконцерны быстро "уйдут на дно".

"Палладий только за рубли", — резюмировал он.

Ранее Клишас уже выступил с предложением экспортировать за рубли зерновые и удобрения.