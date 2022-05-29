2022-05-29T16:15:00+03:00
2022-05-29T16:56:39+03:00
2022-05-29T16:15:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220529/837016180.html
В Совфеде предложили экспортировать еще три товара за рубли
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил продавать за рубли никель, платину и палладий. "А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли?" —... ПРАЙМ, 29.05.2022
экономика, новости, рубль, санкции против рф, экспорт, совфед, валюты, андрей клишас
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/83/832628388.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/83/832628388.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/83/832628387.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/83/832628387.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/83/832628386.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/83/832628386.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил продавать за рубли никель, платину и палладий.
"А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли?" — написал он в Telegram, подчеркивая, что эти металлы необходимы западным странам и их нечем заменить.
Политик отметил, что без российского металла все зарубежные автоконцерны быстро "уйдут на дно".
"Палладий только за рубли", — резюмировал он.
Ранее Клишас уже выступил с предложением экспортировать за рубли зерновые и удобрения.