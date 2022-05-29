МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg сообщило о не дошедших до получателей выплат по российским облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах на сумму в $100 миллионов. Японию предупредили о проблеме при отказе от российских энергоресурсов

20 мая Минфин России заявил, что выполнил обязательства по этим ценным бумагам, однако США не стали продлевать лицензию, разрешавшую Кремлю обслуживать госдолг вамериканской валюте.

Держатели российских евробондов по состоянию на вечер пятницы, 27 мая, не получили выплаты в евро и долларах по российским еврооблигациям. Их сумма составляет около $100 млн.

В результате наступил 30-дневный грейс-период, пишет агентство. Это фиксированный период времени, за который нужно исправить ситуацию.

Выплаты по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году на сумму 71,25 млн долларов и 26,5 млн евро (около 28,5 млн долларов) со сроком погашения в 2036 году.

Но, указывает агентство, позднее в тот же день центральный депозитарий России, Национальный расчетный депозитарий (НРД), заявил о списании денег с его счета в пользу депонентов.

Как сообщало правительство РФ, выплата купонных доходов по еврооблигациям НРД означает, что обязательства страны выполнены.