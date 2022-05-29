МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. ЕС продолжает обсуждать новые санкции против России, включая нефтяное эмбарго, переговоры идут сложно, ясность можно ожидать в понедельник, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Турция и Израиль обсудят поставки газа в Европу

"В понедельник пройдет новое заседание комитета постоянных представителей", — сообщил он.

По словам источника, по-прежнему сохраняется много технических вопросов, вопросов по графику отказа от нефти из России.

"Больше ясности можно ожидать в понедельник", — добавил он.

Постоянные представители стран Евросоюза в воскресенье провели встречу в Брюсселе для обсуждения шестого пакета антироссийских санкций.

Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.

"Мы рассчитываем, что эта тема будет в повестке встречи", — сообщил он.

Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.

Источник в ЕС подтвердил, что в настоящее время в рамках подготовки шестого пакета антироссийских санкций обсуждается введение эмбарго на российскую нефть, перевозимую танкерами, при этом поставки по нефтепроводу "Дружба" смогут быть продолжены.

"Сейчас обсуждается возможное введение эмбарго на российскую нефть, перевозимую с помощью танкеров, нефтепровод "Дружба" может быть исключен (из пакета санкций — ред.)", — сказал он.

По словам источника, в ЕС уверены, что это станет "болезненным ударом для России, так как коснется двух третей нефтяных российских поставок в Европу или даже больше".

Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Европейская комиссия в субботу направила правительствам стран-членов Евросоюза предложение, которое предусматривает отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Евросоюз пока продолжает рассматривать единым пакетом все новые санкции против России, включая нефтяное эмбарго, сообщает источник.

Источник также рассказал, что в ЕС не обсуждают смягчение санкций против России в обмен на усилия по преодолению "продовольственного кризиса".

Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".