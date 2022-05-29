МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил на саммите ЕС, где планируется обсудить конфискацию российских активов в юрисдикции Евросоюза, сразу рассмотреть и вопрос об ответной конфискации активов европейцев в РФ. Источник: Евросоюз продолжает обсуждение новых санкций против России

Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят возможность конфискации замороженных в рамках санкций против России активов.

"Обсудите уже сразу и конфискацию активов стран ЕС в России", — написал сенатор в своем телеграмм-канале.