МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил, что санкции Запада против Москвы и Минска стимулируют страны ЕАЭС переориентировать торговые потоки на Азию, и уже через два-три года структура внешней торговли союза может коренным образом измениться. Лавров заявил, что последние санкции против России едва ли будут сняты

"События санкционного давления и гибридной войны, которые со стороны Запада обрушились на Россию и Белоруссию, нас сдвигают в Азию. Здесь мы видим новые возможности для развития. Эти процессы только ускоряют переход, который бы все равно произошел, потому что центр мировой экономики уже переместился в Юго-Восточную Азию. Китай и Индия дают больше половины прироста мирового (валового – ред.) продукта и вместе производят больше, чем Америка и Европа. Поэтому мы должны понимать, что санкции, которые нарушили товарооборот с ЕС и западными странами в целом, легко преодолеваются за счет маневра в Азию", — сказал Глазьев в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, "сегодня Азия уже — это больше половины нашего рынка".

"Несмотря на все трудности, товарооборот с Китаем растет, с Индией мы строим отношения свободной торговли. Думаю, два-три года — у нас полностью изменится картина торговых потоков. Мы станем более устойчивыми, динамичными, если сумеем создать такие же механизмы роста, как в Китае и Индии, будем успешно развиваться", — добавил министр ЕЭК.

Он также отметил работу в рамках союза по переходу на расчеты во взаимной торговле на национальные валюты.

"Нас сдерживало отсутствие внутренних механизмов ценообразования. Наше узкое место – создание общего биржевого пространства, которое бы работало в национальных валютах и в национальных, внутренних ценах, чтобы мы не зависели от конъюнктуры за рубежом", — сказал Глазьев.

Он добавил, что решать эти вопросы нужно в сотрудничества с азиатскими партнерами, создавая общее биржевое пространство.

"Вместе нужно строить принципиально новую валютно-финансовую инфраструктуру", — подчеркнул министр ЕЭК.