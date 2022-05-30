МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Каждый второй россиянин, оценивая предстоящие расходы на полгода, прогнозирует увеличение трат на продовольственные товары, говорится в исследовании, проведенном компанией "Технологии Доверия" (бывшая PwC Россия). Эксперты выяснили, где в России живут самые состоятельные семьи

"Оценивая свои будущие расходы на ближайшие 6 месяцев, каждый второй россиянин (49%) прогнозирует увеличение трат прежде всего на товары ежедневной необходимости, а именно на продовольственные товары", — отмечается в исследовании.

В нем сообщается, что рост ожидаемых расходов в категории продовольственных товаров уже отслеживался в 2021 году и продолжает увеличиваться.

Что касается уменьшения расходов, то в первую очередь оно коснется электронной и бытовой техники (43% опрошенных). Это обусловлено значительным ростом цен из-за товарных дефицитов и ограничений на импорт.

По данным исследования, самой стабильной категорией стала сфера красоты и здоровья, хотя изменение имеющегося ассортимента может привести к более высокому потреблению местных продуктов. Так, 42% опрошенных полагают, что их расходы в этой категории не изменятся в ближайшие полгода.

При этом женщины и мужчины демонстрируют различные ожидания относительно потребительских трат. Так, практически каждый четвертый мужчина (23%) ожидает увеличения расходов на технику, при том что почти половина женщин (46%) дают противоположные прогнозы. Также женщины чаще мужчин ожидают сокращения расходов на одежду и обувь (31% против 26% соответственно).

При выборе торговой сети или магазина для покупки товаров разных категорий наиболее важным фактором для покупателей остается наличие промоакций, отмечается в исследовании. Исключениями стали сферы продовольственных товаров, где 59% респондентов при выборе магазина ориентируется на его удобное расположение, и товаров для ремонта и обустройства дома — на выбор 48% опрошенных в этой категории влияет ассортимент.

Кроме того, для большинства опрошенных при выборе конкретного бренда для покупки товара на первый план выходит его качество. Исключением является одежда и обувь, покупая которые клиенты в равной мере ориентируются на выгодную цену и качество продукта (62% и 61% соответственно).

Исследование проводилось в мае 2022 года, выборка составила 1600 человек.