МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Антироссийские санкции не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы "Мир", сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское издание Resalat. Лавров заявил, что последние санкции против России едва ли будут сняты

Издание отмечает, что "Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учел этот фактор".

Иранские аналитики считают, что функционирование платежной системы "Мир" смягчило последствия отказа работать в России Visa и MasterCard, и что именно это "попросту лишило многие вводимые против России санкции смысла".