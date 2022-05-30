ПАРИЖ, 30 мая — ПРАЙМ. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил в эфире телеканала France 2, что Евросоюз очень скоро примет решение по шестому пакету санкций против России, включая эмбарго на поставки российской нефти.
По его словам, принятие новые ограничений становится все сложнее.
"Но у нас уже получилось принять решения по пяти пакетам. И я уверен, что мы придем к единогласному решению очень скоро", — отметил он.
Страны ЕС последовательно ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках планируемого шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.