ПАРИЖ, 30 мая — ПРАЙМ. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил в эфире телеканала France 2, что Евросоюз очень скоро примет решение по шестому пакету санкций против России, включая эмбарго на поставки российской нефти. В Японии оценили влияние санкций на свой бизнес

По его словам, принятие новые ограничений становится все сложнее.

"Но у нас уже получилось принять решения по пяти пакетам. И я уверен, что мы придем к единогласному решению очень скоро", — отметил он.

Страны ЕС последовательно ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках планируемого шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.