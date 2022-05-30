МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Поступления в бюджет Москвы малого и среднего бизнеса выросли на 13,5% за год, а число предприятий малого и среднего бизнеса в Москве выросло за год на 14,9%, сообщили в департаменте финансов столицы. Правительство внесло законопроекты об исполнении бюджетов соцфондов

"Динамика исполнения бюджета города Москвы за январь – апрель 2022 года показывает сохранение высокой доли малого и среднего бизнеса в экономике города. За указанный период в бюджет поступило 319,1 миллиарда рублей налоговых и неналоговых платежей от МСП. Это на 37,9 миллиарда рублей, или 13,5%, больше, чем за январь-апрель прошлого года", — заявили в пресс-службе департамента.

По словам руководителя департамента Елены Зяббаровой, в течение последних лет доля субъектов МСП в экономике города остается стабильной, составляет около 25%.

"На 10 мая 2022 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве составляет 812,8 тысяч, в том числе 368,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это на 14,9% больше, чем на 10 мая 2021 года. В городе сохраняются благоприятные условия для реализации предпринимательской инициативы в различных отраслях экономики", — заявила Зяббарова.

В пресс-службе рассказали, что наибольший объем поступлений за 4 месяца 2022 года перечислили в бюджет города организации малого и среднего бизнеса, работающие в сфере торговли — 74,3 миллиарда рублей. Это на 11,2 миллиарда рублей, или 17,8% больше, чем за январь-апрель 2021 года.

От малых и средних предприятий, занятых в сфере операций с недвижимостью, поступили 38,2 миллиарда рублей налоговых и неналоговых платежей. Данный показатель на 3,2 миллиарда рублей, или 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Высокими темпами по итогам четырех месяцев 2022 года увеличивались поступления в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на транспорте – в 1,5 раза, до 8,4 миллиарда рублей и в сфере консалтинговой и научной деятельности – на 32,4%, до 19,2 миллиарда рублей.