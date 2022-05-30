МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Западные санкции коснулись всех этапов производственного процесса в Белоруссии. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. Постпреды ЕС попытаются согласовать шестой пакет санкций против России

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков ранее отмечал, что прямым влиянием санкций затронуто около 20% экономики страны, косвенно влияние санкций распространилось на всю ее оставшуюся часть. Таким образом, 100% белорусской экономики находится под воздействием санкционных ограничений.

"Отечественные предприятия, действительно, сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья и материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт", — подчеркнул глава государства в понедельник на совещании по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики.

Лукашенко также заметил, что "трудности — не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосется, не следует".

В условиях санкционной политики Запада задача властей Белоруссии — "поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан". Все, что обещали, надо выполнить, чего бы это ни стоило", — заявил Лукашенко. По словам главы государства, инструментом решения этих вопросов является срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, а также агрессивное импортозамещение в рамках тех программ и планов, которые уже были утверждены.

ЭКСПОРТ

Лукашенко считает, что в условиях санкций Запада нужно отрабатывать каждый экспортный контракт вручную.

Президент Белоруссии поручил "засучить рукава и отрабатывать каждый контракт вручную! От специалиста до премьера, а где необходимо, подключайте и президента".

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ

Глава государства также заявил, что ручное управление отдельными вопросами в экономике в кризисных ситуациях себя оправдывает, и сравнил работу в условиях западных с санкций с работой в военное время.

Лукашенко в ходе совещания по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики республики отметил, что сегодня стране не нужны либеральные рассуждения о глобальных трендах. "Мы уже наелись этой болтовни. Время военное. Конкретные мера и задача — конкретные срок и результат. Вся формула", — подчеркнул глава государства.