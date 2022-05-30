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2022-05-30T12:12:23+03:00

2022-05-30T12:09:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220530/837022356.html

В Кремле оценили применение новой системы оплаты за газ для выплаты долга

Экономика

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПЕСКОВ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНИТЬ НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ЗА ГАЗ ДЛЯ ВЫПЛАТ ПО ДОЛГУ: ЭТОТ МЕХАНИЗМ ПОКАЗАЛ СВОЮ УДОБНОСТЬ, ПОЧЕМУ БЫ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.05.2022

энергетика, экономика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60