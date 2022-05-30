МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНИТЬ НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ЗА ГАЗ ДЛЯ ВЫПЛАТ ПО ДОЛГУ: ЭТОТ МЕХАНИЗМ ПОКАЗАЛ СВОЮ УДОБНОСТЬ, ПОЧЕМУ БЫ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

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