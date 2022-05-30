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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220530/837022356.html
В Кремле оценили применение новой системы оплаты за газ для выплаты долга
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ПЕСКОВ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНИТЬ НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ЗА ГАЗ ДЛЯ ВЫПЛАТ ПО ДОЛГУ: ЭТОТ МЕХАНИЗМ ПОКАЗАЛ СВОЮ УДОБНОСТЬ, ПОЧЕМУ БЫ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.05.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНИТЬ НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ЗА ГАЗ ДЛЯ ВЫПЛАТ ПО ДОЛГУ: ЭТОТ МЕХАНИЗМ ПОКАЗАЛ СВОЮ УДОБНОСТЬ, ПОЧЕМУ БЫ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Новость дополняется