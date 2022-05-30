МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Правительство России приняло решение ввести с 1 июня на два месяца тарифные квоты на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов (сверх этих объемов пошлина будет почти втрое выше), решение призвано не допустить рост внутренних цен и обеспечить отечественных металлургов сырьем, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина. Россия с июня повышает пошлину на экспорт пшеницы

"Правительство продолжает вести последовательную политику по вопросу регулирования вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции. Новым постановлением с 1 июня вводятся тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов. Они будут действовать до 31 июля. При экспорте металла в объеме до 540 тысяч тонн пошлина составит 100 евро за тонну. При превышении этого показателя — 290 евро за тонну", — говорится в сообщении.

Установленный объем тарифной квоты (до 540 тысяч тонн) дифференцирован по регионам с учетом их промышленной специфики, отметили в кабмине, добавив, что пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.

"Принятое решение направлено на предупреждение роста цен на внутреннем рынке и обеспечение потребностей в сырье отечественных металлургических предприятий", — указывается в пресс-релизе.

В России с 1 января 2022 года действует экспортная пошлина на лом черных металлов в размере 5%, но не менее 100 евро за тонну.