ЛОНДОН, 30 мая — ПРАЙМ. Около 500 тысяч малых и средних предприятий в Великобритании находятся под угрозой банкротства из-за рекордного роста цен, заявил председатель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин МакТэг. Британские власти хотят отложить закрытие угольных станций

"МакТэг указал, что данные Национальной службы статистики показывают, что у 40% или двух миллионов предприятий малого бизнеса наличных средств на поддержание своей деятельности осталось менее чем на три месяца. Их этих двух миллионов у 10% или 200 тысяч предприятий "серьезные проблемы", а еще у 300 "осталось только несколько недель", — пишет газета.

Он подчеркнул, что вероятность такого сценария велика, потому что у этих предприятий нет запасов наличности.

Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".

Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. В частности, власти введут временный 25-процентный налог на сверхприбыли нефтегазовых компаний.