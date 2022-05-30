МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Одна из целей возможного запрета с 1 июля экспорта риса из РФ — сдерживание цен на него внутри страны, сказал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Правительство вводит квоты на экспорт лома и отходов черных металлов

Минсельхоз РФ в пятницу предложил запретить экспорт риса из страны с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

"Запрет на экспорт риса может быть связан с аварией на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. Плотина обеспечивала водой 80% рисовых полей в регионе — ключевом поставщике данного вида продукции, а из-за проблем с ней урожайность в текущем сезоне может быть снижена", — сказал Леонов.

"Не исключено, что запрет экспорта будет направлен, в том числе, на сдерживание цен на данный вид продукции внутри страны", — предположил он, отметив текущий рост оптовых цен на рисовую крупу. На данный момент стоимость тонны продукции превышает 70,7 тысячи рублей; между тем, в апреле крупа стоила 62,7 тысячи рублей за тонну, а год назад — 42,3 тысячи рублей за тонну, заметил собеседник агентства.

Согласно данным Росстата на 20 мая, рис в РФ с начала года подорожал больше, чем гречка — на 27,64% против 21,09%. Но рост розничных цен на него постепенно замедляется: если за две последних отчетных недели апреля рис в РФ дорожал на 1,23% и на 1,4%, то c 30 апреля по 6 мая — на 0,7%, с 7 по 13 мая — на 0,77%, а с 14 по 20 мая — на 0,52%.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Индия может рассмотреть возможность ограничения экспорта риса. "Напомним, что ранее правительство Индии уже запретило экспорт пшеницы и сахара на фоне роста мировых цен и дефицита поставок. Экспорт риса из Индии – это 40% мировых поставок, а запрет экспорта приведет к взлету мировых цен и поставит под вопрос продовольственную безопасность ряда стран", — пишут аналитики Газпромбанка.

По данным Росстата, урожай риса в РФ в 2021 году сократился на 6% — до 1,074 миллиона тонн, посевные площади под этой культурой также уменьшились — на 3,7%, до 190 тысяч гектаров. Внутреннее потребление риса в РФ, по экспертным оценкам, составляет порядка 800 тысяч тонн.

В свою очередь, ежегодный экспорт из страны риса-сырца — около 100-150 тысяч тонн, или менее 1% мирового рынка, по оценке Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. "Рис, вероятно, будет в текущем году единственной крупяной культурой в России, валовой сбор которого снизится относительно 2021 года", — предполагают аналитики.