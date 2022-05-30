МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 27 мая, понизилась на 2,69 процентного пункта и составила 10,65%, следует из сообщения на сайте Банка России. Фьючерсы Уолл-стрит растут на повышении склонности к риску

В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 106,88 миллиарда рублей.

Накануне, в четверг, Банк России по итогам внеочередного заседания понизил свою ключевую ставку до 11% с 14%.

RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.

Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает в себя порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.