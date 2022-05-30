МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) сообщили, что инфляция в Германии по итогам мая в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорилась до 7,9% с 7,4% месяцем ранее. Лидеры стран ЕС намерены достичь частичного эмбарго на российскую нефть

Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали ускорения инфляции до 7,6%. В мае потребительские цены в Германии выросли на 0,9%. Прогнозировался рост на 0,5% после апрельских 0,8%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам Евросоюза (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в мае ускорили рост до 8,7% в годовом выражении с 7,8% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали ускорение показателя до 8%. За май цены выросли на 1,1% после 0,7% месяцем ранее. Ожидался рост лишь на 0,5%.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.