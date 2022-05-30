МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Правительство Украины своим распоряжением передало "Черноморнефтегазу" управление активами, на которые наложен арест, по данным украинских СМИ, речь идет об операторах газораспределительных сетей, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу. Песков назвал воровством арест российских активов на Украине

"Согласиться с предложением Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и министерства энергетики относительно передачи в управление акционерному обществу "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, согласно перечню, прилагаемому к оригиналу", — сообщается в тексте распоряжения на сайте кабмина.

При том самого списка активов на сайте не обнаружено.

Имеется ввиду 26 операторов газораспределительных сетей бизнесмена Дмитрия Фирташа, пишет издание "РБК Украина" со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности Росссии и ее резидентов. Помимо этого, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.