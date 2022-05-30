МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) России, которые находятся в собственности иностранцев, не изменилась за апрель и составила 17,7% по состоянию на 1 мая, следует из материалов Банка России. Британские власти оценили перспективы отключения электричества этой зимой

При том вложения нерезидентов в номинальном выражении уменьшились за месяц на 0,25% — до 2,76 триллиона рублей. Сам объем рынка ОФЗ в РФ по состоянию на отчетную дату символически вырос, до 15,623 триллиона рублей с 15,615 триллиона месяцем ранее.

По итогам марта доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,1 процентного пункта.