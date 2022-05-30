БЕЛГРАД, 30 мая — ПРАЙМ. Депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила в эфире телеканала N1, что внешнеполитическое давление на руководство Сербии с тем, чтобы оно поддержало санкции Запада в отношении России, будет увеличено. По ее словам, Белград должен выбрать сторону.

По ее словам, ЕС весьма заинтересован в сближении с Сербией.

"Мы четко ставим в известность, что наши европейские партнеры должны соответствовать нашими европейскими мерами, это предполагает и санкции, и об этом мы разговаривали", — заявила депутат.

Она отметила, что давление по этому вопросу будет увеличиваться.

"Это не зависит от ЕС, это решение, которое вы сами должны принять — на чьей вы стороне, видит ли кто-то свое место в ЕС, в европейской семье. Сербия определенно — европейское государство, в наших интересах, чтобы Сербия согласовала свою политику с ЕС", — подчеркнула депутат Европарламента.

Она также призвала официальный Белград снизить зависимость от энергоносителей из России и высказалась за то, чтобы самопровозглашенная республика Косово однажды "заняла свое место в ЕС наравне с Сербией".

Фон Крамон в понедельник находится в Белграде. Ее принял президент Сербии Александр Вучич, с которым депутат Европарламента провела разговор за закрытыми дверями. В понедельник в сербскую столицу на встречу с главой государства также прибывает комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи. Вучич во вторник приносит присягу в Скупщине (парламенте) и вступает во второй президентский срок.