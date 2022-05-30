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2022
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Боррель назвал необходимое условие для вывоза зерна с Украины
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что ЕС пытается содействовать вывозу 20 миллионов тонн пшеницы с территории Украины для... ПРАЙМ, 30.05.2022
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, ес, жозеп боррель, украина, пшеница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что ЕС пытается содействовать вывозу 20 миллионов тонн пшеницы с территории Украины для того, чтобы не случился всемирный продовольственный кризис, но для этого нужно, чтобы Россия ответила согласием.
"Мы изучаем возможность вывоза 20 миллионов тонн пшеницы c Украины. Это непросто. Необходимо согласие со стороны России для использования морского пути. Это важнейшая тема", — заявил Боррель.