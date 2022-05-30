МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что ЕС пытается содействовать вывозу 20 миллионов тонн пшеницы с территории Украины для того, чтобы не случился всемирный продовольственный кризис, но для этого нужно, чтобы Россия ответила согласием. Боррель оценил шансы согласования шестого пакета антироссийских санкций

"Мы изучаем возможность вывоза 20 миллионов тонн пшеницы c Украины. Это непросто. Необходимо согласие со стороны России для использования морского пути. Это важнейшая тема", — заявил Боррель.