МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начинается 1 июля) может поставить на экспорт до 55 миллионов тонн зерна, заявил журналистам глава Российского зернового союза (РСЗ) Аркадий Злочевский. Боррель назвал необходимое условие для вывоза зерна с Украины

Экспортный потенциал будущего сезона — порядка 50 миллионов тонн зерновых, cогласно недавним оценкам Минсельхоза РФ.

"На следующий год точно совершенно, с учетом того, что у нас прилично пополнились запасы — 50 миллионов тонн зерна – легко, а так и 55 миллиона тонн (на экспорт — ред.), спокойно можем. И это даже с учетом того, что соберем 120, даже 121-122 миллиона тонн (включая 80 миллионов тонн пшениц — ред.). Ведь то, что недовывезено, перейдет на следующий год", — сказал Злочевский.

Оценка экспортного потенциала зерна в текущем, 2021-2022 сельхозгоду (завершается 31 июня) — 49 миллионов тонн, но реализован полностью он уже не будет, продолжил Злочевский: по его словам, на основании объема квоты основной недовывоз относится к кукурузе, ее вывезено половина, чуть меньше — к ячменю, но почти нет недовывоза пшеницы.

"Сейчас в мае отгрузили 1,26 миллиона тонн пшеницы, думаю 1,4 миллиона тонн в июне будет легко поставить. Другой вопрос, что количество игроков сильно падает, но вывезем, скорее всего: рубль начал слабеть, и это приведет к повышению мотивации. В итоге по текущему сезону вывезем 43-44 миллиона тонн зерна", — считает глава РЗС.

По оценке Минсельхоза РФ, экспорт зерновых по итогам текущего года превысит 37 миллионов тонн, говорил ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.