МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении министерства.

"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на безвозмездной основе займет пост председателя директоров крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ". Соответствующее распоряжение… от 28 мая, разрешающее это, подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", — говорится в сообщении."

Денис Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа", — озаглавлено при этом сообщение. На этом посту он сменил экс-президента "АвтоВАЗа" Николя Мора, который был председателем совета директоров компании с 2019 года.

По словам Мантурова, в ближайшее время "АвтоВАЗу" предстоит большая и сложная работа — новые продукты будут разрабатываться, в том числе, на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов. Минпромторг и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения "НАМИ" окажут всю необходимую поддержку предприятию, отмечал он.

На прошлой неделе бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов был назначен на пост президента "АвтоВАЗа" вместо Николя Мора. Ранее в мае были подписаны соглашения о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции НАМИ, если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал Мантуров.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за 2021 год им было продано 350,7 тысяч машин (+2% к 2020 году).