МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Хорватия, обладающая Адриатическим нефтепроводом (JANAF) и терминалом для СПГ, способна стать энергетическим хабом для снабжения всей Центральной Европы на фоне санкций против России, заявил премьер Андрей Пленкович.

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Пленкович в понедельник принимает участие в саммите Евросоюза в Брюсселе, где обсуждаются новые ограничительные меры в отношении России из-за спецоперации на Украине.

"Хорватская позиция все это время ясна. Мы – за шестой пакет санкций, за то, о чем мы договорились в Версале, постепенный уход от ископаемых энергоносителей из России и за создание альтернативной сети, которая всем обеспечит источники снабжения. Когда речь идет о нефти, в этом пакете предложено фактически не менять ничего до конца этого года, мы говорим о переходном периоде в 2023 году", — заявил хорватский премьер журналистам и добавил, что при таких сроках это бы устроило и Венгрию.

Пленкович указал, что энергетическая зависимость от РФ, которая у многих стран ЕС продолжалась десятилетиями и "не может быть разрешена за одну ночь", поэтому продолжаются переговоры, "нужно вкладывать в нефтепроводы, газопроводы, создать целую сеть, которая была бы оперативна, связана и эффективна".

"JANAF, который доставляет из порта Омишаль нефть на континент, способен полностью обеспечить огромные объемы нефти, которые требуются нефтеперерабатывающим предприятиям в Венгрии… Здесь вопрос не откуда нефтепровод, а какова цена нефти", — отметил глава хорватского правительства.

Он подчеркнул, что Хорватия со своими портами и объемами хранения и возможностями транзита энергоносителей готова внести вклад в диверсификацию снабжения всего региона, и привел в пример инициативу по расширению существующего СПГ-терминала на Крке, которую уже "обсудили со всеми".

"Думаю, что мы очень близки к скорым инвестиционным решениям. Так же, как мы его быстро построили, также и еще быстрее будем развивать, чтобы приносил пользу и нам, и Словении, если потребуется, то и Венгрии, и Боснии и Герцеговине. Можем сделать огромный шаг вперед. Хорватия в данных обстоятельствах для многих неожиданно получила возможность стать настоящим энергетическим хабом для Центральной Европы", — подытожил глава кабмина.

Терминал по приему танкеров с СПГ и регазификации на острове Крк у побережья Адриатического моря в Хорватии в апреле увеличил рабочие объемы с 2,6 миллиарда до 2,9 миллиарда кубометров в год. Во конце мая хорватская компания Prvo plinarsko drustvo (PPD) подтвердила, что закупила в терминале на Крке дополнительные 300 миллионов кубометров доставляемого танкерами СПГ в год, на которые претендовала словенская Geoplin. При этом PPD является крупнейшим поставщиком газа из России в Хорватию и подписала в 2017 году десятилетний договор с "Газпром экспорт" на поставку 1 миллиарда кубометров до 2027 года.

Член правления госкомпании Хорватская электроиндустрия (HEP), соучредителя СПГ-терминала на Крке, Петар Спрчич завил в марте, что Хорватия 78% потребляемого газа импортирует, оставшиеся 22% добывает сама. В импорте доля СПГ из терминала в 2022 году достигнет, по его данным, 80%, с учетом собственного производства "зависимости от российского газа практически нет". С открытия в январе 2021 года до настоящего момента на Крк прибыло 30 танкеров со сжиженным газом, регазифицированы 2,49 миллиарда кубических метров голубого топлива.

Порт Омишаль находится в северной части острова Крк в Адриатическом море, там расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпром" и Газпром нефти" принадлежит 65,15%) после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.