МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Доходы Росимущества от продажи государственного имущества в прошлом году составили 5,27 миллиарда рублей, или 146% от прогноза, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки бюджета службы за 2021 год. Счетная палата нашла недостаточно эффективной реализацию Водной стратегии

"Исполнение источников финансирования дефицита федерального бюджета в части поступления средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ составило 5,3 миллиарда рублей, или 146,4% от прогноза", — сообщила Счетная палата.

По данным аудиторов, рост поступлений в основном обусловлен превышением итоговой стоимости акций ряда обществ по сравнению с началом торгов.

В отчете также отмечается, что доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) в 2,9 раза превышают прогноз. По данным Счетной палаты, основной причиной перевыполнения плана стало повышение спроса на оказание государственной услуги "Продажа (приватизация) земельных участков, находящихся в федеральной собственности".

По сравнению с 2020 годом объем поступлений по данному виду доходов увеличился на 277,7 миллиона рублей, или на 13,2%.

Поступление доходов от приватизации имущества, находящегося в собственности России, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны составило 1,046 миллиарда рублей, что на 384,9 миллиона рублей (58,2%) больше показателей прогноза. По сравнению с предыдущим годом (906,2 миллиона рублей) поступления в федеральный бюджет по данному виду доходов увеличились на 139,6 миллиона рублей (15,4%).