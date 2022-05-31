МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Эффект для российской экономики от применения искусственного интеллекта (ИИ) в 2021 году составил более 300 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Эксперт рассказал о возможностях российского ИИ в сфере импортозамещения

Замглавы правительства провел в Координационном центре заседание рабочей группы по результатам работы шести исследовательских центров в сфере ИИ. Они были отобраны в 2021 году в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика". Среди них — Сколковский институт науки и технологий, МФТИ, Институт системного программирования им В.П. Иванникова, Университет "Иннополис", ИТМО и ВШЭ.

"По данным Аналитического центра, в 2021 году эффект для российской экономики от применения ИИ составил более 300 миллиардов рублей. Наиболее заметный прирост отмечается в финансовом секторе — 69 миллиардов рублей, и в секторе ИКТ — 55 миллиардов рублей", — сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам вице-премьера, в текущих условиях необходимо усилить внедрение прикладных решений по ИИ в реальный сектор и ускорить цифровую трансформацию приоритетных отраслей экономики.

"Радует, что несмотря на короткий срок — всего полгода с момента отбора центров — они уже могут предъявить конкретные результаты, которые можно использовать на предприятиях. Например, попрошу МЧС принять участие в разработке карты угроз лесных пожаров и проработать вопрос включения этого мероприятия в ведомственную программу цифровой трансформации", — отметил Чернышенко.

Уточняется, что основная задача созданных центров — разработать прорывные решения и обеспечить Россию лидерскими позициями в сфере искусственного интеллекта на мировой арене. "В 2021 году на реализацию программ они получили господдержку в размере более 901 миллиона рублей. Всего до 2024 года на их поддержку из федерального бюджета планируется направить 5,4 миллиарда рублей. Еще 2,5 миллиарда рублей привлекут за счет индустриальных партнёров", — отмечают в пресс-службе вице-премьера.