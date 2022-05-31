МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Цена меди в последний день весны растет после выхода данных индексов деловой активности (PMI) в Китае, которые продемонстрировали улучшение экономической ситуации в этом крупнейшем импортёре промышленных металлов, свидетельствуют данные торгов. Золото слабо дешевеет на росте доходности американского госдолга

По состоянию на 8.07 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,4%, до 4,351 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,89%, до 9543 долларов, алюминия — на 0,59%, до 2888,5 доллара, цинка — на 1,48%, до 3900,5 доллара.

В Китае статистика свидетельствуют об улучшении состояния экономики после антиковидных ограничений. Так, PMI в непроизводственном секторе Китая вырос до 47,8 пункта с 41,9 пункта месяцем ранее. А композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг увеличился до 48,4 пункта с 42,7 пункта в апреле.