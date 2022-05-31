Стоимость меди растет на данных индексов деловой активности PMI в Китае
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Цена меди в последний день весны растет после выхода данных индексов деловой активности (PMI) в Китае, которые продемонстрировали улучшение экономической ситуации в этом крупнейшем импортёре промышленных металлов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,4%, до 4,351 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,89%, до 9543 долларов, алюминия — на 0,59%, до 2888,5 доллара, цинка — на 1,48%, до 3900,5 доллара.
В Китае статистика свидетельствуют об улучшении состояния экономики после антиковидных ограничений. Так, PMI в непроизводственном секторе Китая вырос до 47,8 пункта с 41,9 пункта месяцем ранее. А композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг увеличился до 48,4 пункта с 42,7 пункта в апреле.
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837033167.html