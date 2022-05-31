События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 мая
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 31 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель)
|1,22
|1,23 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|0,3%
|-1,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|0,7%
|2,95 (факт)%
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель)
|-19,2%
|-2,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (1кв2022)
|4,6%
|10,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (1кв2022)
|13,2 млрд австрал. долл
|7,5 млрд австрал. долл (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (апрель)
|0,6%
|0,8% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности PMI (май)
|42,7
|48,4 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|47,4
|49,6 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (май)
|41,9
|47,8 (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель)
|-1,3%
|0,8%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,4%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|5,3%
|5,4%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|0,7%
|0,7%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,5%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (май)
|-13 тыс
|-16 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (май)
|5%
|5%
|11:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|-0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|3,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|7,4%
|7,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,6%
|0,6%
|12:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|2,78%
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (март)
|1,1%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (1кв2022)
|3,3%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|1,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (1кв2022)
|6,7%
|5,4%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (март)
|20,2%
|20%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май)
|56,4
|55
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (май)
|107,3
|103,9
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00
|RUB
|ЦБ РФ — Пресс-конференция по обзору финансовой стабильности (с участием первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой и директора департамента финансовой стабильности Елизаветы Даниловой
|RUB
|Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Газпром — делистинг депозитарных расписок /Лондонская и Сингапурская фондовые биржи/
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 08.07.2022)
|5 (9м2020) + 10 (фин) — див-д 2020
|40 (9м2021) + 16 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|КАМАЗ — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2022, в заочной форме, див-ды 2022)
|0,54 — див-д 2020
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837033531.html