МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 31 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель) 1,22 1,23 (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 0,3% -1,3% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 0,7% 2,95 (факт)%
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель) -19,2% -2,4% (факт)
4:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (1кв2022) 4,6% 10,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (1кв2022) 13,2 млрд австрал. долл 7,5 млрд австрал. долл (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (апрель) 0,6% 0,8% (факт)
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности PMI (май) 42,7 48,4 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 47,4 49,6 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (май) 41,9 47,8 (факт)
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель) -1,3% 0,8%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,4%  
9:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 5,3% 5,4%
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 0,7% 0,7%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,5%  
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (май) -13 тыс -16 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (май) 5% 5%
11:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) -0,1%  
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 3,5%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 7,4% 7,7%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,6% 0,6%
12:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 2,78%  
13:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (март) 1,1% 0,5%
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (1кв2022) 3,3%  
15:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 1,6%  
15:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (1кв2022) 6,7% 5,4%
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (март) 20,2% 20%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май) 56,4 55
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (май) 107,3 103,9

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 RUB ЦБ РФ — Пресс-конференция по обзору финансовой стабильности (с участием первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой и директора департамента финансовой стабильности Елизаветы Даниловой    
  RUB Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Газпром — делистинг депозитарных расписок /Лондонская и Сингапурская фондовые биржи/    
  RUB Газпром нефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 08.07.2022) 5 (9м2020) + 10 (фин) — див-д 2020 40 (9м2021) + 16 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB КАМАЗ — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2022, в заочной форме, див-ды 2022) 0,54 — див-д 2020  