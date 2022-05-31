ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая — ПРАЙМ. Израиль и ОАЭ подписали соглашение о свободной торговле между странами, говорится в заявлении МИД еврейского государства, подступившем в распоряжение РИА Новости. Израиль досрочно отменит мораторий на разведку и добычу природного газа

"Сегодня утром в Дубае было подписано историческое соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами о зоне свободной торговли", — говорится в заявлении ведомства.

Подписи под документом поставили министр экономики и промышленности Израиля Орна Барбивай и министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук аль-Мари. Соглашение предоставляет немедленное или полное освобождение от пошлин на 96% торгового оборота между странами, в том числе на такие товары, как продукты питания, косметика, медицинское оборудование, фармацевтика и другие.

Соглашение также касается таких сфер, как таможенные процедуры, государственные закупки, сохранение прав интеллектуальной собственности.

"Это событие исторической важности для экономических отношений между Государством Израиль и Объединенными Арабскими Эмиратами, и это первое соглашение о свободной торговле с арабской страной. Ожидается, что торговое соглашение, которое мы подписали сегодня утром, снимет торговые барьеры между странами и будет способствовать новым деловым возможностям и партнерским отношениям, которые сформируют прочную основу для нашего общего пути", — сказала после подписания министр Барбивай, слова которой приводит пресс-служба МИД.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первой арабской страной, подписавшей соглашение о свободной торговле с Израилем, сообщил министр международной торговли ОАЭ Тани аз-Зейюди в Twitter.

"Сегодня мы подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Израилем, которое опирается на прочную основу, заложенную Авраамовыми соглашениями о нормализации отношений. В течение пяти лет объем двусторонней торговли, не связанной с торговлей нефтью, превысит десять миллиардов долларов", — отметил министр.

По его словам, подписание этого соглашения станет "новой главой в истории Ближнего Востока".

"Наше соглашение ускорит экономический рост, создаст рабочие места и приведет к эре мира, стабильности и процветания во всем регионе", — добавил аз-Зейюди.

По данным израильских СМИ, эта договоренность предусматривает отмену таможенных пошлин между двумя странами на 96% товаров, включая продукты питания, косметику, медицинское оборудование и лекарства.

В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.