МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Европейские страны не стали полностью отказываться от российской нефти, оставив возможность наиболее дешёвых для себя трубопроводных поставок. Об этом заявил доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

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Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении нефти из России в рамках шестого пакета санкций. Запрет коснётся только морских поставок, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщество рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти к концу года.

"Любые поставки не по нефтепроводу в Европу — это дополнительные расходы. Очевидно, что перерасход по новым каналам поставки в Европе решили скомпенсировать поставками из России по трубопроводу, да ещё и с дисконтом", — прокомментировал Тимофеев РИА Новости.

Эксперт полагает, что повышенная в данный момент стоимость фрахта нефтяных танкеров удорожает стоимость барреля на 4-5%, прочие расходы могут прибавить ещё 3-5%. При трубопроводных поставках этих расходов нет.

Также порты в будущем будут дополнительно страховать риски упущенной выгоды от возможных перебоев с поставками, отмечает Тимофеев.