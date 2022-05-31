МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Европейские страны не стали полностью отказываться от российской нефти, оставив возможность наиболее дешёвых для себя трубопроводных поставок. Об этом заявил доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев. Курс рубля заметно растет в начале торгов, игнорируя санкционные новости

Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении нефти из России в рамках шестого пакета санкций. Запрет коснётся только морских поставок, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщество рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти к концу года.

"Любые поставки не по нефтепроводу в Европу — это дополнительные расходы. Очевидно, что перерасход по новым каналам поставки в Европе решили скомпенсировать поставками из России по трубопроводу, да ещё и с дисконтом", — прокомментировал Тимофеев РИА Новости.

Эксперт полагает, что повышенная в данный момент стоимость фрахта нефтяных танкеров удорожает стоимость барреля на 4-5%, прочие расходы могут прибавить ещё 3-5%. При трубопроводных поставках этих расходов нет.

Также порты в будущем будут дополнительно страховать риски упущенной выгоды от возможных перебоев с поставками, отмечает Тимофеев.