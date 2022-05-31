ПАРИЖ, 31 мая — ПРАЙМ. Инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая, согласно первоначальной оценке Национального института статистики и экономических исследований (Insee). Инфляция в Австрии по итогам мая может достичь 47-летнего максимума

Месяцем ранее показатель достигал 4,8%. И, судя по новым данным, основной вклад в всплеск потребительских цен продолжает вносить топливо. Так, если цены на продукты питания выросли за год на 4,2% (по сравнению с 3,8% месяцем ранее), а стоимость слуг — на 3,2% (по сравнению с 3% по итогам апреля), то цены на энергоносители подскочили на 28% за год (26,6%.).

А основываясь на сравнении между европейскими странами, гармонизированный индекс потребительских цен вырастет на 5,8% после 5,4% месяцем ранее, уточняет Insee.

Однако при сравнении с другими странами ЕС ситуация с повышением уровня цен на товары и услуги во Франции выглядит лучше: так, инфляция в Германии в понедельник установила новый рекорд (+7,9% за год), а в Испании показатель достиг 8,7%.

Отмечается также, что ВВП Франции в прошлом квартале снизился на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.