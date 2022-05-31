МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Белорусские депутаты приняли на сессии во вторник закон о ратификации договора с Россией о гармонизации таможенного законодательства и создании межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента. Лукашенко оценил влияние западных санкций на Белоруссию

"В одном чтении принят проект закона "О ратификации договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гармонизации таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничестве в таможенной сфере". Основными целями договора являются гармонизация таможенного законодательства сторон и углубление сотрудничества в сфере таможенного взаимодействия", — говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Согласно сообщению, для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций предусматривается создание межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства. Местом нахождения центра определен Минск, а его финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.

Отмечается, что договор предусматривает сотрудничество таможенных служб двух стран по таким направлениям, как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, функционирование создаваемого межгосударственного центра, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов сторон, регулирование института уполномоченного экономического оператора.

Договор предусматривает временное применение по истечении десяти дней с даты его подписания, а вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.