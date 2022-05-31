БРЮССЕЛЬ, 31 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе, что страны Евросоюза должны "сделать паузу" во введении дальнейших санкций против России. Эстонский премьер оценила шансы принятия санкций ЕС по российскому газу

Он считает, что шестой пакет стал большим шагом вперед, необходимо ввести его в действие этот и посмотреть на его последствия.

Бельгийский премьер также выразил уверенность, что "решение по эмбарго на российский газ будет еще сложнее согласовать".

Накануне по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включат отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.