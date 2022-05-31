МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. России удалось выиграть оборонительную битву по защите курса национальной валюты. Рубль удержали благодаря грамотным действиям властей на фоне беспрецедентных санкций со стороны стран Запада, пишет китайское издание Sina. Bloomberg подсчитал потери России от эмбарго Евросоюза на нефть

"Несмотря на беспрецедентные санкции, падение рубля продолжалось недолго. Он превратился в одну из сильнейших валют мира. Это стало возможно благодаря грамотному ведению обороны", — отмечают авторы статьи.

Рубль не только сумел восстановить свои позиции, но и укрепился более чем на 30%, ему удалось занять первое место среди валют развивающихся рынков.

Издание особо отметило, что усиление рубля происходило даже вопреки повышению процентной ставки Федрезерва США, который был нацелен на усиление американского доллара.

Такой отскок рубля после введения полномасштабных санкций против России — сцепка с продажами природного газа "недружественным странам".

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