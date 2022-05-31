Евростат: инфляция в еврозоне рекордно ускорилась до 8,1% в мае
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837036107.html
Украинский кризис
Эксперты заметили изменение отношения Байдена к Украине
Санкции против РФ
ЕС готовится ввести против России нефтяное эмбарго с исключениями
Нефть
СМИ: Европа вышла из тупика в соглашении по нефти из России
Торги
Биржи АТР закрыли последние торги весны в основном ростом
Личный кошелек
Эксперт объяснил, зачем скупать безналичные доллары
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
"Газпром" назвал объем подачи газа для транзита через Украину 31 мая
Газовый вентиль
Австрийский канцлер рассказал о судьбе эмбарго на российский газ
Продовольственный кризис
Обнаружен обходной путь для закупки хлеба у России
Банки
Эксперт назвал последствия отключения Сбербанка от SWIFT
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837036107.html
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