МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ.Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из данных Евростата. Инфляция в Австрии по итогам мая может достичь 47-летнего максимума

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 7,7%.