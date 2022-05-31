БРЮССЕЛЬ, 31 мая — ПРАЙМ. Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций. Он предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. СМИ назвали "тайного" помощника России в обходе энергетических санкций

По замыслу авторов пакета, отказ от закупок российской нефти приведет к потере Россией значительной части доходов и позволит ослабить "финансирование российской военной машины".

Шестой пакет санкций против России еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что постоянные представители Евросоюза 1 июня займутся юридическим оформлением договоренностей по новому пакету санкций против России.

Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.

Ранее Евросоюз согласился исключить из проекта санкций поставки по нефтепроводу "Дружба" для того, чтобы заручиться поддержкой Будапешта. Любые санкции Евросоюза требуют единогласного решения его членов, а Венгрия несколько недель блокировала принятие шестого пакета, выступая против нефтяного эмбарго.

Мишель полагает, что европейское эмбарго затронет две трети поставок нефти из России. "Это лишит Россию огромного источника финансирования", — утверждает глава Евросовета.

В свою очередь глава Еврокомиссии заявила, что к концу 2022 года ЕС сократит закупки нефти в России на 90%. Этот прогноз она сделала с учетом заявлений Польши и Германии, которые пообещали в добровольном порядке отказаться от российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба".

Боррель не исключил, что под персональные санкции может попасть патриарх Московский и вся Руси Кирилл.