МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил журналистам, что рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона с понедельника. Херсонская область полностью перейдет на российскую мобильную связь

По его словам, все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах, ценники должны быть выставлены.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.