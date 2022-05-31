МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Перед Европой стоят большие вызовы в связи с текущим экономическим кризисом, но есть и плохая подготовка к новым трудностям, заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, выступая на мероприятии партии ХДС. СМИ: Япония пострадает от мирового кризиса агросырья и удобрений

"Иногда возникает чувство, что конца этому не будет, что произойдет в следующий раз? Вызовы кажутся все более масштабными — природные катастрофы, пандемия COVID-19, пандемии в сфере здравоохранения, сейчас — снова война в Европе… Но войны всегда были в Европе, всегда были пандемии… Возможно, мы в Германии и Европе в последние 30 лет внушили себе, что кризисы в прошлом, не знаем, как вести себя с этим, стали в известной степени тяжелы на подъем", — сказал министр.

Он назвал это "ошибочной оценкой", подчеркнул, что "вызовы большие, никто с этим не хочет спорить, но, возможно, мы недостаточно хорошо подготовились политически, чтобы противостоять вызовам".