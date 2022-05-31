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Орбан: Европа "пляшет на грани" мирового экономического кризиса
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. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, что Европа из-за антироссийских санкций "пляшет" на краю мирового экономического кризиса. Он пояснил, что в ЕС... ПРАЙМ, 31.05.2022
экономика, новости, санкции против рф, экономический кризис, виктор орбан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, что Европа из-за антироссийских санкций "пляшет" на краю мирового экономического кризиса.
Он пояснил, что в ЕС достаточно проблем, цены на энергоносители "взлетели в небеса, инфляция высока", — сказал он.
По его словам, в таких обстоятельствах было бы невыносимо "управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти, это равнялось бы атомной бомбе, но этого удалось избежать".