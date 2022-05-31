МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, что Европа из-за антироссийских санкций "пляшет" на краю мирового экономического кризиса. Эксперт оценил последствия шестого санкционного пакета для России

Он пояснил, что в ЕС достаточно проблем, цены на энергоносители "взлетели в небеса, инфляция высока", — сказал он.

По его словам, в таких обстоятельствах было бы невыносимо "управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти, это равнялось бы атомной бомбе, но этого удалось избежать".