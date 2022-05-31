МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Развитие мировой экономики и финансовой системы в дальнейшем будет определяться нарастающим процессом дезинтеграции, что может выражаться в формирования валютных и торговых блоков, создании локальных платежных систем и снижении роли доллара и евро как резервных активов, говорится в материалах ЦБ. ЦБ допустил введение отрицательных ставок по ряду валютных вкладов

"Дальнейшее развитие мировой экономики и финансовой системы будет также определяться нарастающим процессом дезинтеграции. На фоне масштабных санкционных рисков возникают предпосылки / стимулы для формирования валютных и торговых блоков, локальных платежных систем", — пишет ЦБ в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2021 — первый квартал 2022 года.

Отмечается, что прецедент заморозки валютной части золотовалютных резервов Банка России, а также обсуждение их возможной конфискации в США приведет к тому, что центральные банки, прежде всего в странах Азии и Ближнего Востока, будут переосмысливать риски размещения своих резервов в долларах США и евро. Можно ожидать повышения спроса на золото и снижения роли доллара США и евро как резервных активов. При этом уже в первом квартале 2022 года, по данным Всемирного совета по золоту, мировой спрос на золото увеличился на 34% в годовом выражении.

"На фоне таких глобальных изменений возможны периоды повышенной волатильности на мировых рынках, которые будут способствовать росту уровня процентных ставок", — заключил ЦБ.

Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. При этом ряд стран рассматривает вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов. Так, например, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял о необходимости рассмотреть такой шаг, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Банк России работает над созданием нового типа ИИС

РИСКИ ДОЛГОВЫХ КРИЗИСОВ

Заметное увеличение стоимости финансирования на глобальных рынках может привести к обострению долговых рисков, что будет нести угрозы для финансовой стабильности более уязвимых стран с накопленными структурными дисбалансами, считает Банк России.

"В случае заметного увеличения стоимости финансирования на глобальных рынках могут обостриться долговые риски, это может нести угрозы для финансовой стабильности более уязвимых стран с накопленными структурными дисбалансами", — заявил ЦБ в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2021 — первый квартал 2022 года.

Регулятор отмечает, что уровень долговой нагрузки во многих странах существенно увеличился еще на фоне пандемии. По данным Банка международных расчетов, совокупный долг стран "Группы двадцати", включая долг государств, нефинансовых компаний и домохозяйств, увеличился до 267,7% ВВП на 1 октября 2021 года с 246,8% ВВП на 1 января 2020 года.

Рекордные уровни долговой нагрузки осложняют последствия повышения ставок центральными банками, добавляет ЦБ. С учетом этого в нынешних условиях многим странам будет непросто добиться "мягкой посадки" экономики, обеспечив баланс между снижением уровня инфляции с помощью повышения ставок, с одной стороны, и недопущением роста безработицы и усиления рисков для финансовой стабильности — с другой.

"Рискам долгового кризиса подвержены не только развивающиеся страны (недавний пример – дефолт Шри-Ланки), но и развитые страны (например, проблема с закредитованными компаниями в США и Европе). На фоне долговых проблем возможны эффекты негативной обратной связи между государственным, финансовым и корпоративным секторами, что может еще больше усугубить риски замедления роста", — заключил Банк России. ЦБ оценил объемы покупки валюты населением с 21 февраля

ИНФЛЯЦИЯ

Ускорение роста цен в мире требует от ведущих центробанков более решительного ужесточения денежно-кредитной политики, их запоздалая реакция может сделать высокую инфляцию хронической на глобальном уровне, считает Банк России.

"Перспективы глобального роста существенно ухудшились из‑за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем, которые вызвали рекордный рост цен на сырьевые ресурсы и продовольственные товары. В результате уже возросшая после пандемии инфляция в мире ускорилась еще больше", — пишет ЦБ в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2021 — первый квартал 2022 года.

"Рост инфляции требует более решительного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками. Характер ускорения инфляции оказался более устойчивым по сравнению с первоначальными ожиданиями многих зарубежных центральных банков, и в этих условиях их несколько запоздалая реакция может создать опасность превращения высокой инфляции в хроническую на глобальном уровне", — добавил регулятор.

Согласно официальному прогнозу МВФ, инфляция в развитых странах увеличится до 5,7% в 2022 году, что станет максимумом за 38 лет, а в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах – до 8,7%, что будет рекордом с 2008 года. В апрельском прогнозе Центробанка учли нефтяное эмбарго против России

ВЛИЯНИЕ НА РОССИЮ

Глобальные риски, несмотря на санкции, продолжат оказывать определенное влияние на Россию из‑за высокой доли внешней торговли в ВВП, при этом риски оттока капитала сейчас неактуальны, считает ЦБ РФ.

"Глобальные риски продолжат оказывать определенное влияние на Россию, несмотря на санкции. Риски оттока капитала сейчас неактуальны, так как движение средств по финансовому счету в России ограничено, взаимодействие сохраняется в основном только с дружественными юрисдикциями. Однако из‑за высокой доли внешней торговли в ВВП российская экономика по‑прежнему подвержена глобальным рискам по каналу текущего счета", — отмечает регулятор в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2021 — первый квартал 2022 года.

Отмечается, что существенное замедление мировой экономики может привести к снижению цен на нефть, металлы, другие составляющие российского экспорта.

"В случае крайне негативного сценария сокращение экспортных доходов будет оказывать давление на рубль, усугубит ситуацию у экспортеров и смежных отраслей, негативно отразится на бюджете и приведет к повышению кредитных рисков. Одновременно с этим стабилизирующим фактором выступит наличие умеренного уровня долговой нагрузки как в государственном, так и в частном секторе", — заключил регулятор.