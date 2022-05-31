МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство Канады сообщило о распространении антироссийских санкций на председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алину Кабаеву, еще 21 физическое и четыре юридических лица. Матвиенко рассказала о последствиях санкций Запада против России

Под санкции попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.