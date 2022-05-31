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https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837040481.html
Канада ввела новые санкции против России
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Правительство Канады сообщило о распространении антироссийских санкций на председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алину Кабаеву, еще 21 физическое и... ПРАЙМ, 31.05.2022
экономика, новости, санкции против рф, канада
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Здание парламента Канады в Оттаве
© AFP/ Geoff Robins
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство Канады сообщило о распространении антироссийских санкций на председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алину Кабаеву, еще 21 физическое и четыре юридических лица.
Под санкции попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.