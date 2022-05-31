МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Санкции против банков и их отключение от системы SWIFT осложняют закупки продовольствия африканскими странами или делают их невозможными. Об этом заявил президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Салл. В Совфеде оценили последствия шестого пакета санкций против России

"… наши страны сильно обеспокоены побочными эффектами от сбоев, вызванных блокировкой платежной системы со стороны SWIFT из-за санкций. Когда работа системы SWIFT нарушена, то это означает, что даже если продукция есть в наличии, оплата усложняется или становится невозможной. Я бы хотел настоять на том, чтобы этот вопрос был изучен как можно быстрее нашими министрами с соответствующей компетенцией для поиска решений", — отметил глава государства в ходе выступления на внеочередном саммите Евросоюза в Брюсселе.

Африканский лидер также выделил проблему нехватки и дороговизны удобрений. По Салла словам, сложившаяся ситуация приводит к значительному снижению урожайности. "По некоторым данным, урожайность зерновых в Африке в этом году снизится на 20-50%", — добавил Салл. По его словам, в Африке рассчитывают, что имеющиеся мировые запасы зерновых будут разблокированы, "что позволит избежать катастрофического сценария дефицита и роста цен". "Мы поддерживаем механизм ООН, предложенный для разблокировки ситуации", — сообщил председатель Африканского союза.