Прездент Сенегала рассказал о продовольственном кризисе в Африке из-за санкций против России
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Санкции против банков и их отключение от системы SWIFT осложняют закупки продовольствия африканскими странами или делают их невозможными. Об этом заявил президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Салл.
"… наши страны сильно обеспокоены побочными эффектами от сбоев, вызванных блокировкой платежной системы со стороны SWIFT из-за санкций. Когда работа системы SWIFT нарушена, то это означает, что даже если продукция есть в наличии, оплата усложняется или становится невозможной. Я бы хотел настоять на том, чтобы этот вопрос был изучен как можно быстрее нашими министрами с соответствующей компетенцией для поиска решений", — отметил глава государства в ходе выступления на внеочередном саммите Евросоюза в Брюсселе.
Африканский лидер также выделил проблему нехватки и дороговизны удобрений. По Салла словам, сложившаяся ситуация приводит к значительному снижению урожайности. "По некоторым данным, урожайность зерновых в Африке в этом году снизится на 20-50%", — добавил Салл. По его словам, в Африке рассчитывают, что имеющиеся мировые запасы зерновых будут разблокированы, "что позволит избежать катастрофического сценария дефицита и роста цен". "Мы поддерживаем механизм ООН, предложенный для разблокировки ситуации", — сообщил председатель Африканского союза.
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837041002.html