МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года, как и прежде, они не будут распространяться на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. Правительство вводит квоты на экспорт лома и отходов черных металлов

"Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Постановление об этом подписано. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 миллиона тонн, для сложных — чуть более 5,9 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Как отмечается, распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли и министерству сельского хозяйства.

"Квоты, как и прежде, не будут распространяться на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию. Принятое решение направлено на предупреждение дефицита удобрений на внутреннем рынке и недопущение роста цен на продовольствие", — сообщает правительство.