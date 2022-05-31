МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Британская Guardian сообщила, что консорциум украинских и международных юристов готовит коллективный иск против России, а также лиц, поддерживающих спецоперацию на Украине, с целью конфискации российских активов за рубежом. Канада ввела новые санкции против России

Отмечается, что они хотят реализовать попытку "получить финансовую компенсацию для миллионов украинских жертв войны".

Британский адвокат Джейсон Маккью, занимающийся координацией этой инициативы, заявил газете, что команда из сотен юристов и юридических фирм намерена подать "многочисленные иски против разных целей в разных юрисдикциях", в том числе в США и Британии.

По его словам, план состоит в том, чтобы использовать решения, вынесенные в Великобритании и США, для изъятия российских активов по миру.

Сообщается, что среди возможных целей помимо "российского государства" также, вероятно, будут частные военные компании, такие как "Вагнер", а также связанные с ними бизнесмены. По словам Маккью, коллективный иск будет "частным делом, независимым от украинского государства", однако им понадобится доступ к доказательствам и разведданным Украины. Отмечается, что украинский депутат и бизнесмен Сергей Тарута помогает юристам и следователям связаться с украинскими чиновниками.