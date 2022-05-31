АНКАРА, 31 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил агентству Anadolu, что ООН предложила создать контактную группу по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов, соглашение о технической встрече не достигнуто. Чавушоглу назвал проблему для вывода украинских судов с зерном из портов

По его словам, группа должна состоять из четырех сторон: Россия, Украина, Турция, ООН.

"Мы дали принципиальное согласие. Появилась идея провести техническую встречу, по этому вопросу не достигнуто соглашение. Есть детали, которые нуждаются в обсуждениях", — сказал он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.