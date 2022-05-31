МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Законопроект о реформировании расширенной ответственности производителя готов к внесению в Госдуму. Разработанный правительством документ предполагает фундаментальные изменения системы расширенной ответственности производителя (РОП) и способствует запуску системы экономики замкнутого цикла. Законопроект будет рассмотрен до конца весенней сессии. В России на четверть сократят выпуск упаковочного картона

Законопроект разработан в рамках реализации Концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Соответствующее поручение правительству было дано ещё в 2020 году, однако внесение законодательных изменений неоднократно откладывалось.

Но теперь правительству в лице председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Виктории Абрамченко удалось найти решения, которые устроили и бизнес, и государство. Тандем политиков недавно представил законопроект о "зеленых" закупках, который также сыграет ключевую роль в сокращении образования отходов. Разработка и рассмотрение нескольких законопроектов в отношении отходов ведется в рамках реализации федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", при этом ключевым экономическим инструментом проекта должна стать система РОП.

Законопроект предполагает перенос ответственности в отношении тары с товаропроизводителей на производителей упаковки, что существенно упростит систему, снизив количество регулируемых субъектов примерно в тысячу раз. Это позволит вывести из-под регулирования миллионы компаний и индивидуальных предпринимателей, запускающих упаковку в оборот: от производителей товаров до предприятий розничной торговли и общественного питания.

Подобная система применяется на протяжении 9 лет в Республике Беларусь, в результате с 2012 по 2021 год объем сбора вторичного сырья вырос более чем в два раза, а уровень использования коммунальных отходов увеличился с 10 до 29 процентов. При этом уровень административных затрат со стороны государства является одним из самых низких в мире. Гармонизация положений законодательства с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства позволит создать единое пространство в сфере экономики замкнутого цикла.

Также законопроект предполагает увеличение нормативов утилизации в отношении отходов упаковки до 100% с 2025 года. Это позволит привлечь достаточное финансирование для организации системы раздельного сбора отходов упаковки на всей территории России.