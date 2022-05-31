МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Парламент Шведский одобрил предложение правительства о запрете добычи угля, нефти, природного газа, а также ужесточении правил добычи квасцовых сланцев. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Volvo приостанавливает работу завода на юге Швеции

"Это решение означает, что риксдаг (парламент Швеции — ред.) одобрил предложение правительства о запрете добычи угля, нефти и природного газа и ужесточении правил добычи квасцовых сланцев. Предложение означает запрет на добычу каменного угля, бурого угля, сырой сланцевой нефти и природного газа", — отмечается в сообщении риксдага.

По решению шведских властей, разрешения на добычу упомянутых природных ресурсов больше выдаваться не будут. Законопроект вступит в силу с 1 июня 2022 года.